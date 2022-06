Primeira etapa do 14º Circuito Junino de Rio Branco no Via Verde Shopping inicia na sexta

O Via Verde Shopping, em parceria com a Fundação Garibaldi Brasil e com a prefeitura de Rio Branco, recebe nos dias 10, 11 e 12 de junho a primeira etapa do Circuito Junino de 2022. Na primeira etapa, além do início das festividades juninas no shopping, haverá também a escolha do Rei Caipira, da Rainha Caipira e da Rainha da Diversidade. As competições ocorrerão no estacionamento do shopping.

Nos três dias de programação, a expectativa é receber cerca de 5 mil pessoas diariamente. Além das tradicionais apresentações das quadrilhas, na Praça de Alimentação do shopping haverá apresentações de cantores locais, são eles: Trio Furacão, no primeiro dia de evento, Diego e Gabriel, no segundo, e Sandra Melo, no último dia.

Segundo Vinícius Teixeira, gerente de Marketing do shopping, é uma satisfação receber a primeira fase da competição. “Serão três dias de muita diversão e alegria tanto para o público que marcar presença como também para as quadrilhas participantes, que prometem dar um show à parte. Nos sentimos honrados em abrir o 14º Circuito Junino depois de dois anos sem as festividades”, acrescenta.

Confira a programação junina do Via Verde Shopping.

10 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h – Concurso realeza

20h30 – C.L na Roça

21h30 – Amor Junino

11 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Assanhados na Roça

20h30 – Matutos na Roça

21h30 – Malucos na Roça

12 de junho

18h30 – Abertura com Banda Local

19h30 – Explode Coração

20h30 – Junina Pega-Pega

21h30 – Sassaricando na Roça