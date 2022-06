Primeiro Arraiá no Lago do Amor promete muita diversão, música e comidas típicas

Uma festa junina divertida e com o nobre propósito de ajudar a quem mais precisa. Assim a ideia do 1º Arraiá no Lago do Amor surgiu e já conta com vários parceiros. Sete grupos já estão organizando tudo nas barraquinhas para oferecer, nos dias 1 e 2 de julho, comidas típicas, música, bingo e tudo que se imagina em um bom arraial.

O local favorece as trocas de afeto, afinal é o Lago do Amor, mas o que as instituições mais precisam é da ajuda e participação da sociedade acreana. “Todas as entidades vem passando por dificuldades financeiras e para arrecadar fundos, criamos um evento solidário unindo todas elas. Algo inovador em Rio Branco”, disse Vitória Britto, uma das organizadoras.

Cada barraquinha vai comercializar seus produtos e a quantia arrecadada será destinada aos projetos sociais das respectivas instituições ou para outros projetos filantrópicos do Acre. Participam: a Paróquia Cristo Libertador da Baixada da Sobral; a Comunidade Santo Antônio do Bairro Airton Senna; os Centros Acadêmicos de Engenharia Agronômica e de Engenharia Florestal da Ufac; Amigos solidários, uma entidade que ajuda crianças através de músicas; Escola municipal que fica localizada perto do Distrito Industrial, e que atende crianças da zona rural e equipe da economia solidária.

O início será sempre às 17h, com término às 22h, respeitando as leis municipais para ambientes com uso de som. Afinal o arrastapé conta com artistas de MPB, um sertanejo e som ambiente. A festa vai ficar ainda mais bonita com a apresentação musical das crianças do projeto Amigos Solidários, um trabalho que a entidade faz em uma das regionais de Rio Branco.

Parceiros

A organização conta com parceiros, entre eles o ContilNet, Top Mídia, PHD Distribuidora, JLJ Advocacia, Secretarias de Empreendedorismo e Turismo e de Infraestrutura do Estado, e Fazenda Chaves.