Produtos e pratos típicos acreanos estarão em calendário gastronômico nacional

A culinária acreana esbanja identidade, cultura e orgulho, da tradicional baixaria, prato feito à base de farinha de fubá, carne moída, cheiro-verde e ovo frito, ao pato no tucupi, elaborado com tucupi, líquido de cor amarela extraído da raiz da mandioca, e com jambu, erva típica da região Norte.

Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá foram selecionados para entrar no planejamento gastronômico do Ministério do Turismo (MTur), devendo fazer parte de um calendário gastronômico que será desenvolvido pela pasta.

A inserção faz parte de uma articulação da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet), junto ao MTur.

“Cadastramos os principais produtos, eventos, feiras, festivais, projetos, roteiros e rotas já consolidadas e outras com potencial de crescimento, além de outras iniciativas diretamente ligadas ao Turismo Gastronômico, realizadas nos municípios acreanos. Ao final, três deles foram escolhidos pra receber estímulos do MTur. Ficamos muito felizes em enaltecer nossa gastronomia e convidar turistas do Brasil e do mundo pra experimentar nossos sabores”, frisou a chefe do Departamento de Turismo, Sofia Brunetta.

Essa semana foi divulgado o resultado da pesquisa para mapeamento dos principais produtos, projetos, ações e eventos, realizados no país, relacionados ao Turismo Gastronômico para a criação do calendário.

Dos produtos a serem divulgados, estão: a farinha de Cruzeiro do Sul, detentora do “Selo de Indicação Geográfica”, uma das melhores do Brasil, a castanha do Brasil, a mandioca e o abacaxi.

“Essa iniciativa irá atrair turistas interessados em conhecer os produtos gastronômicos e a culinária acreana. Temos muito a ofertar. Nossos pratos típicos representam o nosso povo, cultura e acreanidade”, reforça o secretário de Estado de Empreendedorismo e Turismo, Jhon Douglas da Costa.