Qual o arcano da semana? Veja agora o que as cartas do Guru do ContilNet revelam

O Ermitão é a reflexão, o olhar do passado, a capacidade de sentir antes de agir, prudência, também pode significar o isolamento, raiva ou revolta, segredos ocultos do passado e a ação no silêncio ou retirada.

Tirar esse arcano no jogo é o convite para reflexão das ações, estudar ou planejar o futuro, conhecer a si mesmo e aos limites de ação.

Sinta sua energia interna, veja as possibilidades de fazer uma ação, veja o que é necessário pra isso, sinta o que aconteceu pra chegar a uma realidade, envolva os detalhes, pessoas e consequências, ponderando o aprendizado tirado de tudo isso.

Na Bíblia, pela interpretação do nosso querido Frater Goya é citado em (Am 5, 14 -15):

14 Procurai o bem e não o mal para que possais viver, e, deste modo, Iahweh, Deus dos Exércitos estará convosco, como vós o dizeis!

15 Odiai o mal e amai o bem, estabelecei o direito à porta; talvez Iahweh, Deus dos Exércitos, tenha compaixão do resto de José.Procure se retirar a um lugar tranquilo, ou introspectar em você mesmo sua luz, isso também pode significar adiar planos para uma melhor fase posterior.

Sinta a luz interna e a sua verdade, mostrando o caminho para você, silêncio é tudo para acontecer seu milagre, observe-o e proteja.

