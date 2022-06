Quase metade das empresas abertas no Acre em 2022 já encerraram as atividades

Dados do Ministério da Economia revelam que das 2.830 empresas abertas no Acre em 2022, quase metade, 1.190 já fecharam suas portas. O percentual é de 42%, de acordo com o Mapa das Empresas, plataforma que monitora a quantidade e o tempo de abertura das empresas no Brasil.

Um total de 39.577 empresas ainda seguem ativas no Acre. Outro dado relevante da publicação feita nesta segunda-feira (6), é sobre o tempo para abertura de uma empresa no Acre, que está acima da média nacional em quatro horas. Aqui no estado, um empresário consegue abrir o negócio em um dia e meio.

No Brasil foram abertas 1.350.127 empresas e esse número rendeu ao país um aumento de 11,5% em relação ao último quadrimestre de 2021 e uma queda de 3,2% quando os dados são comparados ao mesmo período do ano passado.