Flamengo avalia possíveis substitutos de Paulo Sousa; veja

Após decidir na noite dessa quarta-feira (8/6) que Paulo Sousa não permanecerá no Flamengo, a diretoria do clube carioca corre contra o tempo para definir o substituo do português. A lista de favoritos ao cargo gira em torno de um critério: a adaptação ao futebol brasileiro.

Com isso, o nome de Cuca salta ao topo dos possíveis substitutos ao cargo. Campeão do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil na última temporada com o Atlético-MG, o treinador gaúcho está sem nenhum clube desde o fim do ano passado por opção pessoal.

O apoio da torcida para a contratação do ex-Galo, no entanto, não é unânime. No início desta semana, inclusive, um torcedor flamenguista se envolveu em uma ríspida discussão pelas redes sociais com o irmão do treinador após se posicionar contra a contratação de Cuca. O motivo? A condenação por cumplicidade em um caso de abuso de uma menor de idade enquanto ele era jogador em 1987.

Outro nome que passa a ventilar nos bastidores do Flamengo é o de Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza que conquistou o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste no comando do Leão do Pici. O movimento seria semelhante ao que ocorreu em 2020, quando a diretoria rubro-negra contratou Rogério Cenim então treinador da equipe cearense.

Os diretores do Rubro-negro avaliam ainda se decretam a saída de Paulo de imediato ou se o deixam no cargo até que o substituto seja definido. Paulo Sousa tem multa rescisória de R$ 7,7 milhões e por isso não pedirá demissão do cargo.

Paulo Sousa teve 32 jogos, 19 vitórias, sete empates e seis derrotas. Com o português no comando da equipe, o time carioca marcou 59 gols e sofreu 29. O português teve seu fim da linha anunciado após a derrota por 1 x 0 para o Red Bull Bragantino pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo é o 14º colocado com 12 pontos somados.