Quer trabalhar em casa? Veja 5 empresas com vagas home office

Trabalhar dentro de casa é o sonho de muitas pessoas, ainda mais quando tem todo o respaldo de uma empresa. Foi pensando nisso que as vagas home office tomaram conta do mercado de contratação nos últimos anos, onde as empresas perceberam que o custo de manter um funcionário era menor quando ele atua dentro do lar, sem falar que a produtividade pode ser melhor do que dentro de um espaço coorporativo.

E desde a pandemia, quando muitas empresas começaram a adotar o sistema home office, boa parte das empresas mantiveram essa maneira de contratação agora em 2022 e é sobre essas vagas de emprego que vamos falar abaixo. Ficou curioso para saber quem está contratando para você trabalhar em casa?

5 empresas com vagas home office

Separamos uma lista das 5 empresas que estão com vagas de emprego home office, onde a pessoa pode trabalhar dentro de casa ou num espaço mais a vontade:

Pontomais

A Pontomais, plataforma SaaS líder no mercado de controle de ponto online, está com 4 vagas abertas de DEVs para o setor de tecnologia.

Para ser um pontomaker, como são chamados os colaboradores da empresa, basta se inscrever no link. Todas as oportunidades de vagas em tecnologia são no modelo de home office e a empresa oferece diversos benefícios.

SenseData

A SenseData, maior plataforma de gestão de sucesso do cliente através de dados acionáveis da América Latina, está com vagas abertas neste mês de junho, as vagas são para: Analista Desenvolvedor Sistema Python Pleno e Analista Quality Assurance (QA) Pleno.

As vagas são para trabalho remoto e podem ser acessadas através do site da SenseData e contam com diversos benefícios, como: auxílio creche, auxílio educação e parcerias com plataformas de saúde física e mental.

Fundada em 2017, a BossaBox é uma startup referência em squads-as-a-service no Brasil. A empresa tem 5 vagas abertas no momento, entre elas: Analista de Marketing de Produto, Senior Product Manager, Product Designer, Product Delivery Manager e Tech Manager.

Todas elas são para trabalho remoto, ou seja, o candidato pode morar em qualquer lugar do Brasil. Além disso, a startup dá preferência para diversidade no momento de preencher as vagas. Mais informações e inscrições, no link.

Juntos Somos Mais

Criadora do maior ecossistema do varejo de construção civil, a Juntos Somos Mais está com vagas abertas na estrutura da startup, sendo, em sua maioria, na área de tecnologia.

As posições de tecnologia são remotas e variam principalmente entre pessoas desenvolvedoras de back-end, com foco nas linguagens .NET Core e Python, user experience researchers, engenheiros de dados.

Além disso, a empresa tem vagas híbridas nas áreas de operações, comercial e data analytics. As oportunidades são para período integral e estágio. Os interessados podem se candidatar via LinkedIn da Juntos Somos Mais.

Pipo Saúde

A Pipo Saúde , empresa de tecnologia que transforma a maneira como as companhias contratam e gerem plano de saúde, está com 20 vagas abertas nas áreas de Tecnologia e Produto. A empresa oferece modelo de trabalho 100% remoto.

Os candidatos podem se inscrever para posições como: Pessoa Engenheira de Software Pleno e Sênior, Tech Lead, Engineer Manager, Head de Dados, Especialista em Segurança da Informação, entre outras. O descritivo completo das vagas e o formulário de inscrição estão disponíveis no site da companhia.