Ranking das 10 maiores torcidas do Brasil; veja se seu time está nele

A coluna Futebol Etc publicou nessa quarta-feira (8/6) um extenso levantamento feito pela plataforma Cupom Válido, mostrando o faturamento dos principais clubes brasileiros, e também a lista daqueles que pagam os melhores salários aos seus jogadores.

Agora mostramos os dados atualizados que apontam o tamanho das torcidas dos clubes nacionais, com uma folgada liderança do Flamengo, que conta com mais de 42.7 milhões de torcedores.

O Corinthians segue em segundo com 29.9 milhões, e logo abaixo está o São Paulo (17.1 milhões) e Palmeiras (12.8 milhões). Veja o Top-10: