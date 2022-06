Receita Federal libera consulta ao 2º lote de restituição do IR 2022 amanhã; veja como consultar

A consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022 vai ser liberada pela Receita Federal na quinta-feira (23), uma semana antes do prazo para o depósito na conta do contribuinte, que será feito no dia 30 de junho. Neste lote, o fisco vai pagar R$ 6,3 bilhões, assim como ocorreu no primeiro lote pago em 31 de maio.