Receita Federal recebeu mais de 94 mil declarações do imposto de renda 2022 no Acre

O prazo para entrega do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2022, ano-calendário 2021, encerrou nesta terça-feira (31) com 36.322.912 declarações em todo país, e no Acre 94.293 contribuintes entregaram a declaração, de acordo com a Receita Federal, superando as expectativas.

Na 2ª Região Fiscal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 1.692.212 contribuintes cumpriram a obrigação Federal. Para o Estado do Acre, a expectativa era do envio de 86.764 declarações.

De acordo com o Superintendente da Receita Federal na 2ª Região Fiscal, Severino Cavalcante de Souza, parte desse quadro se deve às facilidades que existem hoje para as pessoas fazerem o procedimento, como o uso dos aplicativos, a declaração pré-preenchida, além da prorrogação do prazo.