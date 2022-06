Reeducanda de Sena que frequentava boca de fumo sem autorização volta ao regime fechado

Uma equipe da Polícia Penal de Sena Madureira cumpriu na última sexta-feira (17) um mandado de prisão em desfavor de uma mulher que estava sendo monitorada eletronicamente. Pelo o que foi apurado, ela recebeu o benefício de deixar o presídio, entretanto, teria que cumprir algumas regras impostas pela justiça, mas não obedeceu.

Verificou-se no curso das investigações que a mulher saía de casa frequentemente sem autorização. “Ele alegava que ia para o posto de saúde, mas na verdade, estava indo para uma boca de fumo”, destacou um dos integrantes do sistema de monitoramento eletrônico de Sena Madureira.

Por ter quebrado o regramento condicional, retornará para o regime fechado no presídio de Rio Branco, visto que não há presídio feminino em Sena.

De acordo com informações, nesta semana mais oito mandados deverão ser cumpridos e têm como alvos os reeducandos que estão na tornozeleira eletrônica, contudo, não respeitam as normas do sistema.