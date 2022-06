Reforço: oito novos Policiais Militares são designados para Sena Madureira

O Governo do Acre, por intermédio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública, destinou para a cidade de Sena Madureira oito novos policiais militares, sendo seis homens e duas mulheres. Os mesmos foram convocados pela gestão do governador Gladson Cameli e concluíram recentemente o curso de formação aplicado em Rio Branco.

De acordo com o Tenente-coronel M. Jorge, comandante da Polícia Militar de Sena Madureira, esse reforço no policiamento é fundamental. “É com grata satisfação que estamos recebendo no 8º BPM novos policiais que darão continuidade aos trabalhos desenvolvidos. Com isso, é possível abranger uma área maior que implicará na redução da violência e da criminalidade”, comentou.

A perspectiva é de que em agosto e setembro mais policiais militares sejam destacados para o 8º BPM.

A Polícia Militar realiza o chamado trabalho ostensivo com rondas e patrulhamentos tanto na zona urbana quanto na zona rural.