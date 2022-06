Reitoria da Universidade Federal do Acre agradece apoio de Alan Rick

À convite da reitora Guida Aquino, o deputado federal Alan Rick (União Brasil), pré-candidato a senador, visitou a Universidade Federal do Acre (Ufac) nesta sexta-feira, 10/06. O parlamentar conheceu as dependências do recém construído prédio da Pesquisa e Pós Graduação, fruto de emenda de bancada. Uma conquista para a Universidade que já tem 21 mestrados e 5 doutorados.

A reitora, que foi reeleita para o quadriênio 2022/2026, agradeceu pelo apoio na construção do prédio e também por outras realizações como, os equipamentos para o laboratório de engenharia civil, o novo Data Center, o núcleo de comunicação, a reforma do espaço de artes cênicas, a cobertura do Centro de Excelência em Energia do Acre (Ceeac), aquisição de mobiliário e manutenção predial, o doutorado interinstitucional e ainda, laboratórios, salas de eventos e um bloco acadêmico no Campus de Cruzeiro do Sul. Somados, os investimentos chegam a R$ 14,5 milhões.

“Para além de agradecer, eu quero reconhecer o apoio do deputado federal Alan Rick à educação, em especial, para a Universidade Federal do Acre” – declarou Guida.

O deputado Alan Rick agradeceu as palavras e mais uma vez se colocou a disposição para ajudar em novos projetos.

“Fiquei muito feliz pelo reconhecimento. E já já poderemos comemorar novas realizações como os equipamentos já entregues ao laboratório de engenharia civil, a chegada dos recursos para o novo Colégio de Aplicação que será construído dentro da universidade. Eu e a reitora tivemos uma conversa muito proveitosa com o ministro da Educação sobre isso na semana passada. Também estamos na expectativa da liberação dos recursos para o início das obras do Hospital Universitário” – explicou Alan Rick.

Também estiveram presentes o vice-reitor, Prof. Dr. Josimar Batista, o pró-reitor de planejamento, Alexandre Hid, o pró-reitor de extensão, Prof. Dr. Paulo Carlos de Morais, o pró-reitor de Assuntos Estudantis, Prof. Dr. Isaac Dayan Bastos da Silva, pró-reitora de pesquisa e pós-graduação Prof. Dra. Margarida Lima.