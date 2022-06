Giro do zodíaco: Guru do ContilNet revela tudo sobre a energia da semana para seu signo

Olá, meus queridos, mais um giro do zodíaco nos signos, mostrando o algo mais da semana para vocês!

Áries, de 21 de março a 20 de abril: Justiça serve de equilíbrio para relacionar com o outro, ter o mérito de uma situação e entender a necessidade de um termo com a realidade… Espiritualmente, é receber o resultado de ações, pensamentos e do que se pronuncia… Nos negócios, mérito de uma ação, na saúde, ponderem a alimentação, desequilíbrio renal…Onde o equilíbrio não existe, o conflito permanece… Pensem nisso…

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Temperança, para curar males da mente, da alma e do corpo… Espiritualmente é tempo de avançar em estudos, filosofias, que elevem a alma, meditem mais e conversem com Deus! Nos negócios, é o acréscimo do algo mais, do charme da simpatia, que atrai, orienta e instrui. Na saúde, harmonia do corpo com a mente e espírito…

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: Força, é direcionar a vontade para produzir resultado, em equilíbrio e respeito ao outro… Espiritualmente, é a determinação de usar o momento e fazer o diferencial e não ser esmagado pela força contrária, o segredo é vigiar os pensamentos e palavras… Nos negócios, poder de levar a cabo ações que derivam resultados concretos. Na saúde, atenção com a vaidade pessoal, façam um marketing pessoal melhor…

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: O período é de trabalho, serviço e observação, parem de reclamar da vida e olhem as bênçãos, usem a análise critica para melhorar a situação, não fiquem sabotando os próprios esforços… Espiritualmente, é um período só, para trabalhar e meditar, livre de reclamações. Na saúde, cuidados com o estômago e com situações indigestas…Nos negócios, persistência para fazer acontecer, tenham visão e paciência…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Escolha e sustentação pelo que decidiram fazer, é o desafio espiritual e amoroso… Podem apresentar problemas respiratórios nesse período, usem vitamina C, e serão mais incisivos, amor é a palavra para fazer diferença em qualquer momento, permitam que essa realidade exista e sustentem a escolha…Nos negócios, propostas interessantes que devem ser analisadas com carinho.

Virgem, de 23 de agosto a 22 de setembro: Espiritualmente, uma estrada foi percorrida, é o momento de vitória, de usar a inteligência emocional para fazer a diferença com sua família, seu amor, sua paixão, sua carreira… Tenham o tato nos negócios para o cliente se sentir exclusivo… Na saúde, problemas no estômago, tenham maior qualidade no que se alimentam…

Libra, de 23 de setembro a 22 de outubro: Espiritualmente é o chamado para a ação e ser frente e organizar um trabalho, grupo ou movimento, assumam a parte de vocês para acontecer com o povo! Nos negócios, ação liderada ou planejada por vocês dando um resultado positivo, fé e comando pra situação acontecer. Poder de realizar e empreender. Na saúde, cuidem da cabeça, da qualidade de visão e se previnam contra stress…

Escorpião, de 23 de outubro a 21 de novembro: é o momento de por o pé no chão desfrutar da boa comida, de empregar conhecimentos na prática, orientar e ser uma ponte para as pessoas, curar e deixar a cura acontecer, espiritualmente, é o momento. Nos negócios, possíveis treinamentos e novos aprendizados ou instruções, na saúde, tudo vai bem, apenas cuidado com a teimosia…

Sagitário, de 22 de novembro a 21 de dezembro: Espiritualmente, vocês enfrentam a noite escura, o mundo dos sonhos e ilusões… Pé no chão é melhor que divagar para fugir do real, então usem os sonhos para saltarem, mas não esqueçam de tomar impulso no chão, se previnam contra energias intrusas que desequilibram… Nos negócios, paciência com a época de vacas magras, fé e aposta no potencial de vocês, na saúde, pode haver problemas com insônia, procurem relaxar fazendo meditação, evitem ficar no mundo da Lua…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Espiritualmente, a roda gira e faz repetir todo um ciclo que já conhecem… Se passam pela mesma situação é hora de olhar o que precisa mudar e harmonizar, então com paz, tudo se resolve… Nos negócios, ciclo de sorte e de mudanças por fase, retorno de período. Na saúde, cuidado com a gula e comer demais…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Uma fase de paz espiritual e progresso, recompensa de ações, permitindo alegrias e realizações, nos negócios, oportunidades que frutificam em excelentes resultados, na saúde harmonia e alegria deixando o corpo e a vida, leves…Tenham compaixão, generosidade e entendam que tudo de bom da vida volta, quando sai do mesmo lugar…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Espiritualmente é a fase do fazer, comunicar, divulgar as ideias e permitir que sejam conhecidas. Nos negócios é época de vender o peixe numa boa comunicação, façam um marketing caprichado, na saúde, cuidem da garganta e se alimentem com vitamina C, cuidado com fofocas e falarem demais coisas que não devem…

Sucesso a todos e paciência nesse momento de transformação, fé em Deus, fé em si mesmo e permitir a ponte entre todos. Abraços do Binho!

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

