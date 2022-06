Rio Branco fecha preparação para a estreia no CB Fem A3

Depois de quase dois meses de preparação, o time feminino do Rio Branco estreia neste sábado (11) na disputa do Campeonato Brasileiro Feminino da Série A3. O duelo ocorre no estádio Florestão diante do Barcelona-RO, às 15h.

Entre as apostas do campeão acreano aparecem a meia Isamara Costa, ex-Barcelona-RO, e a lateral-esquerda Milena, ex-Assermurb. O time estrelado conta com um elenco de 20 jogadoras à disposição da técnica Neila Rosas.

De acordo com o regulamento, uma vitória do time visitante por uma diferença de três gols será suficiente para eliminar o jogo da volta, agendado para o dia 18 de junho no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena (RO).