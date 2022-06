Rio Branco pode ter baixa de lateral e zagueiro contra o Náutico/RR

Na busca de recuperar a vice-liderança do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco segue trabalhando visando o jogo do próximo domingo (19), às 16h, no estádio Florestão, contra o Náutico-RR.

O técnico Bruno Monteiro para a partida não deverá contar o lateral direito Pêu e o zagueiro Yago. Os dois jogadores ainda se recuperam de problemas clínicos. Cássio na lateral e Jackson no miolo de zaga são algumas das opções do treinador estrelado para o jogo contra o time roraimense.

Perdendo a vice-liderança no saldo de gols para o São Raimundo/AM, o Rio Branco precisa de uma vitória maiúscula contra o time roraimense para retomar a posição de segundo colocado da chave.

No clube estrelado, apesar da campanha ruim do Náutico/RR, ninguém fala em vitória fácil, mas sim, de respeito ao clube roraimense. No entanto, o ambiente no clube é de otimismo e confiança com a possibilidade de nova vitória na competição para o time praticamente encaminhar a classificação à segunda fase do torneio.

Arbitragem

O piauiense Iudiney César Rocha será o árbitro do confronto entre Rio Branco e Náutico/RR. Os assistentes serão Rener Santos e Antônio Neilson, enquanto o quarto árbitro será Fábio Santos de Santana. O duelo será disputado no domingo (19), a partir das 16h, no estádio Florestão.