Rio Branco terá cinco jogos em casa para carimbar a classificação

Com 14 pontos ganhos (66,7%) e figurando na vice-liderança do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Rio Branco terá cinco dos sete jogos restantes da primeira fase em casa, quatro deles como mandante e um quinto diante do Tourão do Humaitá:

Rio Branco x Porto Velho/RO (5/6); Rio Branco x Náutico/RR (19/6); Rio Branco x São Raimundo/RR (26/6); Humaitá/AC x Rio Branco (03/07) e Rio Branco x Trem-AP (17/7). Outros dois jogos do Estrelão ocorrem fora de casa, precisamente contra o Amazonas (12/6) e o São Raimundo/AM (10/7).

Numa projeção dos mais pessimistas, um clube avança para a segunda fase do Brasileirão da Série D com 24 pontos. Se realmente a lógica dos “matemáticos” de plantão prevalecer, o Rio Branco precisará somar 10 pontos dos 21 a disputar para carimbar vaga.

Ciente que a classificação está próxima, o técnico estrelado Bruno Monteiro trabalha arduamente para o time não perder o foco e analisa o jogo do próximo domingo (5) contra o Porto Velho/RO como um novo confronto de seis pontos. “Teremos um novo confronto de seis pontos diante do Porto Velho/RO e o nosso objetivo será o de focar em nova vitória para continuarmos encaminhando a nossa classificação”, diz o comandante estrelado.

Contra a Locomotiva rondoniense, o técnico Bruno Monteiro terá o retorno do zagueiro Yago e do volante Léo. Os dois jogadores cumpriram suspensão automática e devem figurar entre os titulares. O lateral esquerdo Johnson cumpre suspensão pela expulsão diante do próprio Porto Velho/RO.

Na busca de ajustar à equipe da sua maneira, o técnico Bruno Monteiro orientou na tarde desta terça-feira (31), no CT do José de Melo, um trabalho tático, onde priorizou o jogo aéreo defensivo que, segundo ele, o time teria sofrido um pouquinho neste requisito contra o Porto Velho-RO.