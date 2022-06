Rio confirma primeiro caso de varíola dos macacos na cidade

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio confirmou, na manhã desta quarta-feira (15/6), o primeiro caso de varíola dos macacos na cidade. O paciente tem 38 anos.

De acordo com a pasta, o homem é brasileiro e mora em Londres, no Reino Unido. No dia 11 de junho, buscou atendimento médico com sintomas leves. O teste com o resultado positivo saiu na terça-feira, e o paciente segue em isolamento domiciliar.