Sargento da PM tenta se jogar de prédio em Rio Branco

O sargento da Polícia Militar do Acre, com as iniciais D. S. N., de 36 anos, tentou se jogar de um prédio residencial na noite desta segunda-feira (27), na rua Coronel Alexandrino, bairro do Bosque, em Rio Branco.

Segunda informações de um oficial da PM, que esteve no local, o sargento está na ativa, porém, afastado provisoriamente por força de um atestado médico. O oficial disse ainda que o sargento Diogo está passando por problemas familiares, que envolve o falecimento da esposa por Covid-19, e familiares dela culpavam o militar de ter infectado a mulher e depois ela ter morrido devido às complicações ocasionadas pelo vírus.

Ao tentar se jogar do terceiro piso do prédio, os vizinhos do sargento acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), como também a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, que subiram e conseguiram convencer o sargento não se jogar e acompanha-los para receber atendimento médico.

O homem foi encaminhado para a UPA da Baixada da Sobral na ambulância do Samu, para ser medicado e internado.