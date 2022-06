Segunda via do RG: Como tirar gratuitamente?

Para quem não sabe, a primeira via do RG, bem como a renovação aos 18 anos são emitidas de forma gratuita. No entanto, caso seja necessário tirar a 2ª via do documento, seja para renovação após vencimento ou desgaste do documento, haverá uma cobrança entre R$ 26 a R$ 96, variável a depender do estado.

Contudo, existem alguns casos que possibilitam a emissão da 2ª via do RG gratuitamente. Veja mais a seguir!

Quem pode tirar a 2ª via do RG gratuitamente?

Aqueles que se enquadrarem em uma das situações abaixo podem conseguir a isenção ao emitir a segunda via do Registro Geral:

Em casos de furto do documento (no prazo de até 30 dias após o registro do B.O);

Idosos (mulheres com mais de 60 anos e homens com mais de 65 anos);

Desempregados por um período superior a 3 meses (com apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social);

Cidadãos em situação de pobreza ou extrema pobreza (com apresentação do Número de Identificação Social – NIS);

Erros de digitação no documento (constatado em até 90 dias);

Documento danificado ou extraviado devido a desastres naturais (com apresentação de B.O em até 90 dias após o acontecimento).

Cabe salientar que a segunda via deve ser solicitada nos seguintes órgãos:

Secretaria de Segurança Pública;

Poupatempo ou Polícia Civil.

Na ocasião será necessário apresentar documentos como: