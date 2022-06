Sem concurso Infraero, Economia reduz limite de pessoal

Sem previsão de concurso, Infraero conta agora com 624 vagas a menos em seu quadro de pessoal. Isso porque o Ministério da Economia fixou o novo limite de funcionários da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária.

Conforme portaria publicada nesta quarta-feira, 29, a companhia passa a contar com 7.350 vagas no total, sendo 7.300 apenas para o seu quadro permanente.

Em 2021, o limite era de 7.897 no quadro fixo (597 a mais) e 7.974 no total, ou seja, 624 postos a mais do que o definido nesta semana.

Apesar da oferta, o cenário não deve mudar na Infraero. Isso porque a empresa não conta com previsão de novo concurso público.

Em nota encaminhada em 2021, a Infraero chegou a destacar que, até o final deste ano, todos os aeroportos da empresa seriam concedidos à iniciativa privada.

Vale lembrar que, ao contrário de outros órgãos do Poder Executivo Federal, a Infraero não precisa de autorização do Ministério da Economia para abrir concursos, já que ela é uma empresa pública federal, de administração indireta, vinculada ao Ministério da Infraestrutura.

Desta forma, ela possui autonomia para gerenciar o seu quadro de pessoal próprio. Isso inclui a abertura de concursos e desligamento de funcionários, desde que respeitando o limite orçamentário.

Último concurso Infraero foi realizado em 2011

Há mais de dez anos foram publicados os últimos editais de concurso Infraero. Homologadas em 2011, as seleções tiveram prazo de validade encerrado em 2015.

Por isso, os cargos vagos atualmente na empresa só poderão ser preenchidos após a realização de um novo concurso.

Em 2011, dois concursos foram realizados, com uma oferta de 99 vagas, em cargos dos níveis médio e superior. O outro edital foi para a formação de um cadastro reserva, na carreira de analista, de nível superior.

Ambas as seleções contavam com vagas em todo o país. Sob organização da Fundação Carlos Chagas (FCC), os concursos foram compostos por prova objetiva, estudo de caso e análise de títulos, sendo esses dois para as vagas do primeiro edital, e redação, para o segundo edital.

No exame de múltipla escolha os candidatos tiveram que responder a 60 questões de Conhecimentos Básicos (Português e Legislação/Inglês) e Específicos