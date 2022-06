Sem conseguir unir palanques para disputar Governo, oposições podem pegar balsa ainda no 1º turno

Pesquisa

Hoje foi dia de divulgação de pesquisa, e dia de pesquisa é sempre agitado. Mexe com o jogo político, com o ego e com o brio de muita gente. O levantamento de hoje foi feito pelo Instituto Perfil, de Porto Velho, e contratado pela FIEAC.

Dianteira

A pesquisa não trouxe nenhuma novidade na corrida pelo Palácio Rio Branco. Segue a mesma tendência das pesquisas anteriores, com o governador e candidato a reeleição, Gladson Cameli (PP), na dianteira, com 50,3% das intenções de voto. Na sequência aparecem Mara Rocha (MDB) com 15,4%, Sérgio Petecão (PSD) com 13,3% e Jenilson Leite (PSB) com 6,8%. Michelle Melo (PDT) tem 1,8%, David Hall (Agir) 0,7% e Nilson Euclides (Psol) 0,6%. Os números apontam para uma vitória de Gladson ainda no primeiro turno.

Senado

A briga pelo Senado também segue sem muitas novidades, com o petista Jorge Viana (25,5%) na liderança, mas seguido de perto por Alan Rick (22,2%), Jéssica Sales (16,9%) e Marcia Bittar (14%). Na sequência aparecem Mailza Gomes (PP) com 2,9%, Vanda Milani (Pros) com 2,6%, Sanderson Moura (Psol) com 2% e Dimas Sandas (Agir) com 0,4%. Com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, JV e Alan Rick não empataram tecnicamente por apenas 3 décimos.

Retrato

É sempre bom lembrar que pesquisa eleitoral é o retrato do hoje, do que as pessoas estão pensando naquele momento em que foram entrevistadas. Tem método, tem ciência e é um importante termômetro para entender a tendência do voto. Mas não é definitivo, muito menos absoluto. Como dizia Magalhães Pinto, “política é como nuvem. Você olha e ela está de um jeito. Você olha de novo e ela já mudou”.

Oposições

Apesar dos pré-candidatos ao Governo pelas oposições (falo oposições porque não há unidade e nem consenso nesse campo. Há oposição a direita e a esquerda do Governo Gladson) já deixarem claro que devem se unir num eventual 2º turno, a dificuldade em unir palanques e a consequente pulverização das candidaturas pode acabar com os planos de quem quer ver Gladson fora do Governo. Somadas as intenções de voto de todos os candidatos, não conseguem ultrapassar o números do atual governador, o que poderá dar a vitória para Gladson ainda no 1º turno.

Falta vontade

O deputado federal Leo de Brito (PT) usou a tribuna da Câmara Federal na última quinta (2) para criticar, mais uma vez, a situação de trafegabilidade na BR-364, principal rodovia do Acre. “Parece brincadeira o que nós temos visto aí nos últimos seis anos em relação à BR-364 (…) Isso está fazendo com que o custo dos alimentos fique mais caro, está fazendo com que os preços do frete fiquem mais elevados, e a BR está se destruindo. Agora essa notícia de que ela pode parar. Ninguém diz nada, nem a Superintendência do DNIT local diz algo”, reclamou Leo.

Luto

Morreu ontem a militante e dirigente petista Reginalda Lima da Silva, que lutava contra um câncer no pâncreas. Reginalda era servidora da Secretaria de Estado de Fazenda. Em nota, o PT lamentou a perda. “Filiada desde 1997, Reginalda era uma militante aguerrida, sempre protagonista em campanhas e na vida orgânica do partido”, diz trecho da nota de pesar. Que Deus conforte o coração da família, dos amigos e dos companheiros de Reginalda.

Bem na fita

O ex-senador Jorge Viana (PT) foi citado, nesta sexta (3), pelo banqueiro Ricardo Lacerda, sócio-fundador do BR Partners Banco de Investimento, como um nome adequado para ser ministro da Economia no governo Lula, em matéria publicada na Folha de São Paulo. Tá bem na fita.

Federal

A vereadora Lene Petecão (PSD), anunciou nesta sexta-feira (3), que é pré-candidatura ao cargo deputada federal pelo Acre. Com três mandatos de vereadora da Capital, Lene topou o desafio proposto pelo seu partido. De acordo com a vereadora, a indicação de sua pré-candidatura veio da direção nacional no PSD, que tem buscado fortalecer candidaturas femininas.

Lançamento

Ex-presidente estadual do PT, Cesário Braga lançou ontem sua pré-candidatura na busca por uma cadeira na Aleac. Braga reuniu lideranças, militantes e entusiastas de sua pré-candidatura na sede do PT. Um bonito evento.

Cesta básica

Mais um aumento na cesta básica foi registrado em Rio Branco, dessa vez de 3,48% em comparação com o mês passado. Os dados são de uma pesquisa da Fecomércio/AC, que aponta um valor médio de R$ 636,36 da cesta básica no Acre. Se considerado a diferença de preço entre janeiro e junho, o aumento chega a 19,2% em Rio Branco. Tá puxado!