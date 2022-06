Serasa faz campanha para limpar nome e negociar dívida em 14 vezes ou mais

A Serasa está com uma campanha aberta para limpar o nome de devedores em mais de 100 empresas parceiras. Ao todo, são mais de 7 milhões de renegociações de dívidas negativadas ou não. Entre elas, duas milhões poderão ser pagas em 14 vezes ou mais.

Dados do Serasa mostram que o país tem um contingente de 65,7 milhões de pessoas com contas vencidas, e o valor médio da dívida é superior a R$ 4.000 — ambos os dados estão perto da máxima histórica e têm tendência de alta até o fim do ano.

Opções de pagamento

Além das dívidas que poderão ser parceladas em 14 vezes ou mais, há outras formas de renegociação abertas. Quase 1.500 podem ser divididas entre 6 e 13 vezes. Outras quase 1.200 podem ser quitadas entre 2 e 5 vezes.

Quem optar pelo pagamento à vista também vai encontrar mais de 2.300 ofertas nos canais da campanha.

Há opções de quitação a partir de R$ 9,90, sendo que dois milhões podem ser pagos por até R$ 99,90.

“No último mês, mais de R $3,8 bilhões foram concedidos em desconto nas dívidas por meio do Serasa Limpa Nome. São centenas de empresas parceiras reunidas para auxiliar milhares de consumidores que voltaram a ter acesso ao crédito e reingressaram na economia de forma mais saudável”, comenta a gerente da Serasa Limpa Nome, Aline Maciel.

Canais de negociação

As ofertas podem ser consultadas pelos canais oficiais ou no aplicativo de celular, pelo WhatsApp (11) 99575-2096 ou telefone 0800 591 1222, além das mais de 6 mil agências de Correios espalhadas pelo Brasil.

Pelo aplicativo, é possível seguir os seguintes passos: