Sérgio Hondjakoff pede perdão ao pai após ameaça de morte em vídeo

Após um vídeo polêmico que Sérgio Hondjakoff publicou em seu Instagram, onde ameaçou o próprio pai de morte, o ator enviou um vídeo para o programa A Tarde é Sua, na Rede TV!, para falar sobre os momentos difíceis que está passando.

O eterno Cabeção, da novela Malhação, pediu desculpas aos amigos e familiares, dando destaque ao pai. “Andei preocupando com coisas polêmicas, de ameaça, internação”, iniciou o ator.

“Estou aqui muito bem, muito calmo, muito são, limpo, abstênio de substâncias. Quero agradecer a preocupação de todos vocês comigo, pedir perdão principalmente ao meu pai, que está muito bolado comigo”, desabafou Hondjakoff.

O ator ainda aproveitou para agradecer os famosos que entraram em contato para oferecer ajuda, citando Jesus Luz, Kayky Brito, Bruno Gagliasso, e Rafael Ilha.

“Também queria agradecer a Jesus Luz, Kayky Brito, Bruno Gagliasso, e Rafael Ilha, a gente bateu um papo super maneiro, ele me aturou no momento que eu estava mal, teve paciência comigo, me apresentou o Sandro [Barros], que é um cara que me ajudou bastante, supergeneroso, muito maneiro mesmo. E obrigado”, finalizou.

Entenda

Os pais do ator revelaram os momentos de tensão que viveram em meio ao surto do filho. Na terça-feira (7/6), um vídeo do ex-Malhação ameaçando matar o próprio pai com um bastão começou a circular nas redes sociais.

Em suas redes sociais, Sérgio apareceu bastante alterado, possivelmente tendo uma crise de abstinência. O ator, que já confessou o vício em álcool e drogas, chegou a ameaçar de morte o pai, Francisco José de Mendonça, com um bastão.

“Fala, galera, beleza? Eu tô aqui pancadão e tá todo mundo aqui querendo me foder. Estou pedindo R$ 1 mil para o meu pai pra ir pra São Paulo e ele não quer me dar. Eles querem que eu seja internado contra a minha vontade porque eu dei uns ‘tequinhos’ e eu fico muito louco”, disse o artista, admitindo ter usado drogas.