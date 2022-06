Servidor público é preso suspeito de usar cargo para abusar sexualmente de menores carentes

Segundo a Polícia Civil, o investigado trabalhava como servidor comissionado na Prefeitura de Cuiabá e atuou na área de projeto sociais com famílias carentes, utilizando do cargo para conquistar a confiança dos familiares das vítimas.

Por meio de nota, a Prefeitura de Cuiabá informou que o investigado exerceu cargo na Secretaria Municipal de Governo, ocupando a função de assessoria e foi exonerado no dia 1° de abril deste ano. O município lamentou o corrido e afirmou que está colaborando com as investigações e que os atos praticados fora das atividades administrativas são de responsabilidade do investigado.

As investigações da Delegacia Especializada de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente (Deddica) iniciaram em março deste ano, quando o suspeito abusou sexualmente das duas adolescentes em uma ocasião em que disse que levaria as meninas para ver uma vaga de emprego de menor aprendiz.

No dia dos fatos, com autorização da família, o suspeito buscou as duas primas em casa e as levou para um curso. Na saída do local, o suspeito passou em um supermercado atacadista, onde comprou bebida alcoólica que ofereceu para as menores, dizendo ser sem álcool.