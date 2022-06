Sesacre abre licitação de pregão eletrônico para contratação de empresa

Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) abre licitação de pregão eletrônico 220/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa em prestação de serviços de seguro compreensivo de automóveis para toda a frota de veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Unidades Administrativas e Hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Acre. Natureza do objeto: compras.

Data de Abertura: 21 de junho de 2022, 09:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.