Sesacre abre licitação de pregão eletrônico para contratação de empresa

O Governo do Acre abre licitação de pregão eletrônico 0081/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), para contratação de empresa especializada em digitalização, catalogação e arquivamento de documentos e livros impressos para digitalização de arquivos impressos. O contratante deverá prover como acessório ao Software serviços de organização e higienização de passivo documental, como preparação para o processo de digitalização. Natureza do objeto: outros serviços.

Data de abertura: 08 de junho de 2022, 07:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.