Sesacre dá detalhes da morte de bebê indígena ocasionada por SRAG

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde se manifestou sobre o caso da criança de iniciais R. N. K. A. K., indígena, de 1 ano de idade, que morreu vítima de síndrome respiratória aguda grave.

De acordo com a nota, assinada pela Coordenadora Interina da Regional de Saúde do Juruá/Tarauacá e Envira, Carina Valesca Lima, a criança foi internada no Hospital Regional do Juruá no dia 24 de junho de 2022, às 18h11min, encaminhada da Casas de Apoio à Saúde Indígena de Feijó.

“Foi diagnosticada com bronquiolite, apresentando sintomas de taquicardia, taquipneia, febre, tosse, diarreia e com saturação 86%. Durante a internação, estava respirando com suporte de oxigênio por meio da máscara de venturi, saturando nessa condição 96%. Fez uso de antibióticos, corticoides e antivirais. Foi realizado teste para Covid, com resultado negativo”, explica a nota.

Segundo a Sesacre, no dia 26 de junho, a criança apresentou piora no quadro clínico e foi encaminhada para a sala de emergência, onde recebeu a assistência necessária e, após melhora, retornou à clínica médica.

“No dia 29 de junho, no período noturno, o quadro clínico voltou a se agravar e a criança foi encaminhada para UTI, por volta de 22h. Na UTI, foi entubada pelo médico pediatra. Mas, infelizmente, sofreu duas paradas cardíacas e veio a óbito”, diz.