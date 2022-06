Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Boca do Acre termina em pancadaria; VÍDEO

A sessão ordinária da Câmara Municipal de Boca do Acre/AM teve que ser suspensa após uma pancadaria na manhã desta terça-feira, 28. Conforme apurado pela GAZETA, as cenas de violência foram protagonizadas pelo vereador Jansem Almeida (Avante) e Roderick Costa (PSC), líder do prefeito que, na ocasião, exercia a função de presidente da Casa.

O motivo da discussão seria um suposto descumprimento ao regimento interno da Casa, envolvendo a ordem de discurso na sessão, o que causou o desentendimento entre os parlamentares. Além deles, a pancadaria envolveu também vereadores, assessores e a equipe de segurança.

“A que nível chegou a Câmara Municipal de Boca do Acre? Logo eles, os pregadores da Moralidade. Acredito que dessa vez a Câmara Municipal chegou aí seu nível mais baixo. Lamentável tal situação, o pior é que daqui alguns dias tudo será esquecido, e o povo que hoje sofre, amanhã estará votando nesses mesmos que aí estão”, disse um morador da cidade pelas redes sociais.

“Isso é uma vergonha, que ponto chegou os vereadores de Boca do Acre”, disse outro. “Que vergonha!”; “Isso é um absurdo”, disseram outros.

A reportagem não conseguiu localizar os envolvidos, no entanto, o espaço segue aberto.

Veja o vídeo: