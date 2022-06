Setacre convoca associados para “roda de conversa” sobre ICMS, IPVA e outros temas

Nesta terça-feira, 14 de junho de 2022, às 17h, na sede do Sindicato de Logística e Transportes de Carga do Estado do Acre, os empreendedores do setor se encontrarão para conversar sobre temas que hoje não são contemplados pelas políticas públicas do Estado.

Neste primeiro momento, será produzido um documento com as demandas do setor a ser entregue a órgãos governamentais, autarquias e demais entidades envolvidas.

Alguns dos temas:

• Diminuição da alíquota do ICMS do combustível no Estado do Acre

• Isenção do IPVA dos Veículos das transportadores sediadas no Acre

• Maior fiscalização dos carreteiros ilegais

• Convenção Coletiva de Trabalho CCT

Local: SETACRE – Sind. de Logística e Transportes de Carga do Estado do Acre

Av. Chico Mendes 695, Rio Branco

Vila do DNER, anexo a Transportadora RODA VIVA