Sex shop: veja 12 presentes pra apimentar o Dia dos Namorados gastando pouco na coluna do Douglas Richer

Com a proximidade do Dia dos Namorados, que é celebrado no próximo domingo (12), muitos casais já começaram a planejar a comemoração, que pode incluir desde programas românticos, até atividades mais sensuais.

Muitos casais aproveitam o Dia dos Namorados para introduzir novidades na relação, mudar o ritmo ou apimentar as práticas tradicionais. Por isso, próximo à data, as visitas aos sex shops costumam ser altas e a procura por brinquedos sexuais aumenta.

Pensando nisso, a coluna Douglas Richer pediu para que a empresária, sexcoach e especialista em sexualidade feminina, Tâmy Lima, apontasse quais são os produtos com melhor custo benefício.

Lembrando que todas as dicas abaixo estão disponíveis na Sou Lovezinha. Bateu curiosidade, esse é o Instagram da loja @sou_lovezinha. Na loja, você encontra uma equipe preparada para tirar todas as suas dúvidas. E vamos conferir as 12 dicas ‘baratinhas’ da sexcoach Tâmy Lima. Tenho certeza que você vai adorar a matéria e assim que acabar de ler já vai começar a preparar aquela comprinha básica pra apimentar a relação, rs.

Dessensibilizante e deslizante pra fazer sexo oral profundamente sem ânsia de vômito e sem desconforto. R$14,8 “(Faz o sexo oral profundamente mesmo, sem ficar engasgada) kkk”.

Love lub lubrificante a base de água deslizante. Sensação Ice (além de uma lubrificação maravilhosa, causa uma sensação. Geladinha deliciosa) Sensação hot (além de uma lubrificação maravilhosa, causa uma sensação quente deliciosa). Neutro, funciona apenas como lubrificante, porém a sensação lubrificante dele é intensa e super gostosa. Valor: R$14,8.

Existe perfume para intensificar a excitação e estimular o parceiro através do seu cheiro, e o pheromax é um deles! Perfume afrodisíaco, com cheiro incrivelmente gostoso que causa intensa atração do sexo oposto por você. Valor: R$ 39,8.

Bolinha explosiva (derrete com o calor do canal vaginal ou no atrito durante a penetração). Esquenta, lubrifica pulsa e vibra. Intensa sensação de prazer para o casal. Valor: R$ 12,8.

Gel comestível efeito hot. Possui um sabor incrível e uma deliciosa sensação quente, é muito utilizado pra prática de sexo oral tanto na mulher como no homem além de deixar a parte íntima com um sabor incrível. Quem recebe o estímulo sente uma deliciosa sensação quente e ajuda a deslizar a boca do parceiro (a) durante o ato.

Poção da Virgem é um Gel Adstringente Íntimo que causa um efeito de contração, simulando um estreitamento vaginal que vai deixar o prazer muito mais intenso. Além de deixar mais apertadinha, tem um sabor incrível. Valor: R$ 17,8

Pinto Loko é um gel funcional feito a base de água, que provoca sensações de calor, sensações loucas e picantes que vão fazer aumentar o seu tesão, e te deixar daquele jeito pronto para o jogo. Valor: R$ 18,8.

Gel Estimulante Feminino que chegou para conquistar o coraçãozinho feminino. O PPK Louca possui efeito vasodilatador que proporciona mais intensidade na transa. Com um sabor de menta e efeitos de pulsar, vibrar, esfriar e esquentar, esse produto leva as mulheres a outro patamar de prazer. Valor: 21,8.

Quer liberar *? Vai de KULOKO! O Kuloko da Hot Flowers é um gel umectante desenvolvido para quem deseja dar aquela animada na hora da transa e explorar novas fontes de prazeres anais. O que o Kuloko faz? Sua principal função é dessensibilizar, auxiliando no relaxamento da musculatura anal e preparando o ânus para uma penetração mais prazerosa, possui também outras funções como sensação treme (vibrações) e efeito geladinho que em contato com a pele, atua como excitante e potencializa a diminuição do desconforto. Valor: 18,8.

Voltado para público LGBTQI+, o gel Aceita que Dói Menos da Linha Orgulho possui uma sensação para cada cor da bandeira, ele Hidrata, Tonifica, Cicatriza, Dilata, Diminui o desconforto anal, Lubrifica e Estimula. Composto por extratos naturais ele também é à base d’água, transformando-se em um cosmético sensual muito mais seguro e auxiliando na diminuição do desconforto na hora da penetração. Valor: 16,8.

Vela beijável. A vela beijável é um dos produtos de sex shop mais vendidos para o dia dos namorados. Após acessa ela derrete e se transforma em um delicioso óleo para massagem beijável, pode ser jogado diretamente sobre a área íntima!ela aquece porém ela não queima na pele de forma alguma, eu garanto que é uma sensação deliciosa e única para o casal. valor:28,8.

O Anel Peniano serve para ajudar homens a prolongar a ereção e consequentemente, retardando a ejaculação. Proporcionando um sexo duradouro e prazeroso para a(o) parceira(o). Esse modelo de anel estimulador possui uma mini cápsula vibratória embutida, que estimula a região íntima feminina e masculina na hora da penetração, proporcionando sensações imensuráveis. Ele também possui um toque macio, tornando-se a combinação perfeita, conforto e prazer na hora H. Valor: 14,8.