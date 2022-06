Shakira manda levantar muro para evitar contato com família de Piqué

Após descobrir a traição do zagueiro Piqué e anunciar a separação, a cantora Shakira tem tentado evitar contato com familiares e pessoas próximas ao jogador do Barcelona. Segundo informações do jornal espanhol ‘El Periódico’, a colombiana teria decidido construir um muro entre a sua casa e a residência dos pais do ex-marido, que moram no mesmo terreno.

No mesmo local da casa do ex-casal, foram construídas casas para os pais do jogador e da cantora. Shakira e Piqué sempre foram próximos da família, mas a relação ficou conturbada após a cantora descobrir que o zagueiro do Barcelona estava tendo uma relação com uma mulher mais nova.

Após encerrar a papelada do divórcio, Shakira planeja deixar a cidade de Barcelona. A cantora mora no local apenas por causa do jogador, que atua no time local. A cantora pretende se mudar para Miami, nos Estados Unidos, e deseja levar os filhos – o que é contra a vontade do zagueiro espanhol.

A situação sobre a guarda dos filhos Milan, de nove anos, e Sasha, de sete, tem sido a principal discussão do divórcio. Além de ficar com a guarda, Shakira deseja se mudar para Miami. Piqué, no entanto, não quer ficar longe dos filhos e deseja tê-los por perto – o que significaria em manter a cantora próxima também.