Sicredi realiza o primeiro Summit Nacional de Governança

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 5,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, realizou em 08 de junho, o primeiro Summit Nacional de Governança do Sicredi. O evento, realizado de forma online, reuniu cerca de 1,6 mil lideranças da instituição, incluindo os conselheiros de administração e fiscais, presidentes e diretores executivos das cooperativas e centrais que integram o Sicredi.

O objetivo do encontro foi refletir sobre assuntos relevantes para o futuro do Sicredi, como governança, liderança e o papel das cooperativas de crédito junto à sociedade. O alinhamento das lideranças é considerado um momento essencial para a instituição e segue em linha com seu modelo de gestão democrática e participativa. Nesse sentido, a participação dos conselheiros é fundamental, dado o papel local que exercem por representar os associados de suas cooperativas.

No encontro, o presidente da SicrediPar, Fernando Dall’Agnese, destacou a importância do evento. “Os conselheiros são o maior motivo desse encontro, pois são a base de um Sicredi sólido, que em dezembro completará 120 anos, e que certamente tem um grande futuro pela frente. Dall’Agnese reforçou também o papel dos conselheiros como a voz dos associados no Sicredi. “Vocês são as lideranças que conhecem de perto as necessidades de cada um e as formas como podemos ajudar a atendê-las. Precisamos cada vez mais do trabalho e da participação de vocês”, afirmou.

Em sua apresentação, João Tavares, diretor presidente do Banco Cooperativo Sicredi, explanou sobre o planejamento estratégico da instituição, passando por temas como transformação digital e ambiente regulatório. Tavares também apresentou dados sobre o crescimento expressivo da instituição nos últimos 12 anos, com números que comprovam o êxito do modelo de governança do Sicredi. Destacou, por exemplo, o crescimento, desde 2010, de 1,5 milhão de associados para 5,5 milhões em 2022.

“O modelo de governança do Sicredi tem, entre os seus diferenciais, suportar o nosso crescimento mantendo sempre a essência do cooperativismo em nossa atuação”, concluiu Tavares.

O evento também teve a participação do diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, que fez uma análise sobre a “Evolução da governança e um olhar para o futuro do cooperativismo”.

Já o superintendente de Tesouraria do Sicredi, Alexandre Englert Barbosa abordou o tema “Sustentabilidade financeira e gestão de riscos”. O executivo destacou a importância do Conselho na gestão dos riscos financeiros das cooperativas e os eficientes mecanismos de controle da instituição. “Tudo é realizado de maneira integrada e com instrumentos de gestão de riscos que têm como objetivo garantir ao Sicredi negócios e operações que atendam com eficácia às demandas dos associados”, afirmou.

Romeo Balzan, superintendente da Fundação Sicredi, fez uma apresentação sobre as “Estratégias de sustentabilidade no Sicredi, com ênfase em governança”. Balzan destacou as diversas iniciativas da agenda ESG da instituição, incluindo os investimentos sociais de R$ 1 bilhão, realizados pelo Sicredi e suas cooperativas nos últimos 10 anos.

O encerramento contou com o depoimento dos presidentes das centrais regionais do Sicredi, que exaltaram o modelo de governança da instituição e a importância do primeiro Summit Nacional, evento que possibilitou pela primeira vez a reunião de todos os conselheiros da instituição financeira cooperativa.