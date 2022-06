Silvio Santos recebe diagnóstico, fica sem voz e das afasta do SBT às pressas

Depois de 2 meses da tão esperada volta do apresentador e empresário Silvio Santos para sua emissora, o SBT, o Dono do Baú teve que se distanciar mais uma vez das gravações devido a um problema de saúde novo. Segundo o portal TV Pop, Silvio Santos se encontra sem voz e nem mesmo consegue se comunicar com os executivos do SBT, com quem tem contato diariamente.

Portanto, o empresário teria desmarcado todas as filmagens desde o dia 24, o último dia em que trabalhou e se sentiu mal durante as gravações do Programa Silvio Santos. De acordo com fontes do site, naquela ocasião o apresentador precisou interromper as gravações muitas vezes. Bastante rouco, Silvio Santos fez o máximo de esforço para conseguir finalizar as filmagens desta edição. Desse modo, ele conseguiu concluir.

No entanto, mesmo com tanto esforço, no próximo dia o comunicador acordou com uma piora e completamente sem voz. Prova disso é que sua comunicação com a diretoria da emissora se deu através de mensagens de texto. Sendo assim, o pai de Patrícia Abravanel resolveu cancelar pelo menos três gravações da atração.

Por fim, alegando que não estava disposto, nesta quarta-feira (29), Silvio informou o último cancelamento das gravações, logo no início da manhã. Ele relatou não a indisposição e pediu que a produção se prontificasse para deixar convidados e caravanas para possíveis gravações a partir de sexta-feira (01)

Segundo as fontes do TV Pop, o empresário continua sem voz e o pouco que fala se torna irreconhecível.

Silvio Santos reduz cuidados médicos após morte de conhecido

Contudo, o que se vem cogitando é que o novo problema de saúde de Silvio Santos também venha por conta do apresentador ter diminuído os cuidados médicos. Tudo aconteceu após seu doutor, Morton Scheinberg, falecer.

Portanto, após a morte do médico, Silvio Teria se afastado e ficado mais resistente a medicina e tratamentos. Vale lembrar que o doutor cuidou do empresário boa parte da sua vida.