Simony pede R$ 100 mil após Dudu Camargo apalpar seus seios ao vivo

Agora, por meio do colunista Fefito, do ‘Splash’, o valor da indenização pedido pela apresentadora se tornou público. Ela pede R$ 100 mil por danos morais. O processo corre na 3ª Vara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo.

No dia seguinte à situação que deixou os fãs da cantora perplexos, Simony desabafou sobre a invasão ao espaço do corpo feminino.

“Ontem aconteceu realmente um episódio que me deixou extremamente chateada, insatisfeita, invadida. Nós temos o direito de dizer, sim, o que a gente não quer. O meu corpo é meu corpo, e só toca nele quando eu permitir. Você que se sentir invadida por qualquer coisa, tem que dizer: ‘não é não’, e denunciar. O meu repúdio a qualquer pessoa que tocar em você sem permissão”, disparou.