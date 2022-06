Sindicato dos Jornalistas convoca categoria para assembleia geral na próxima terça

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Acre, SINJAC, está convocando todos os seus associados e não associados para participarem de uma Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 07 de junho de 2022, às 19h, no auditório da Prefeitura de Rio Branco (Rua Rui Barbosa N° 285 – Centro).

Na assembleia, serão discutidos os seguintes temas:

1) Analisar as propostas patronais sobre o piso salarial 2022/2023;

2) Campeonato da Imprensa;

3) Prêmio Sinjac de Jornalismo;

4) Vinda ao Estado do jornalista Maurício Ricardo;

Entre outras ordens de interesse da classe.

Leia abaixo o edital de convocação na íntegra.