De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia, a friagem ainda predomina no Acre neste domingo (12).

A previsão é de um dia de céu nublado a parcialmente nublado em todo o estado, sem chuva. O sol deve aparecer em alguns momentos do dia, mas ainda assim as temperaturas não devem se elevar e o frio continua.