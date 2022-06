‘Situação de horror’, diz delegado sobre clínica que tinha cão em máquina de lavar e pets mortos

Segundo a polícia, 16 animais estavam internados em estado precário na clínica. Um filhote de cachorro foi encontrado preso dentro de uma máquina de lavar. Outros cães estavam em gaiolas. A operação também encontrou 17 animais mortos, alguns estavam dentro de sacos plásticos.

Um veterinário, proprietário do local, foi preso em flagrante por maus-tratos.

“Encontramos uma situação grave no local. Era uma situação de horror. Levamos apoio e contamos com o conselho de medicina veterinária para observar as condições do estabelecimento. O local não tinha capacidade para funcionar”, explicou o delegado Eduardo Passamani.