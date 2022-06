Suicídio no SBT espanta o Brasil e pais da vítima são encaminhados para a delegacia: “Despencou”

Em 1993, o Brasil ficou em choque e uma comoção se arrastou em território nacional após a exibição de uma cena de suicídio. No dia 5 de julho daquele ano, o extinto Aqui Agora, fenômeno jornalístico na década de 1990 no SBT, levou ao ar cenas de uma fatalidade com Daniele Alves Lopes, que tinha apenas 16 anos.

Por volta das 11h, a jovem pulou do sétimo andar de um prédio no centro de São Paulo, a 25m de altura. Ela era recepcionista e ficou uns 15 minutos sentada no beiral do prédio antes de se jogar. A jovem chegou a ser socorrida por policiais, mas não resistiu e veio a óbito no caminho do hospita

O porteiro do edifício chamou o Corpo de Bombeiros quando viu o que a moça havia feito. Logo após o chamado, a equipe de reportagem do SBT chegou, junto dos socorristas, visto que ja estavam pela região quando receberam o chamado urgente da emissora.

Os jornalistas do SBT contavam com uma equipe sintonizada na frequência de rádio da polícia e eles conseguiram chegar no prédio antes da garota se jogar. “Ela pulou, ai meu Deus”, exclamou o repórter no momento da queda, sucedida de um estrondo e tudo foi gravado pelo cinegrafista

Como já era de se esperar, a audiência do SBT cresceu imensamente, mas a repercussão foi negativa. A equipe do programa chegou até a levar os pais da vítima para a delegacia, alegando que a jovem estava envolvida com drogas.

Mas, a Justiça considerou que o SBT usou as imagens indevidamente e causou danos morais. Dessa forma, o canal precisou pagar uma quantia milionária pelo episódio que entrou para a história do jornalismo.