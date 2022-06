Superlua de morango: entenda o fenômeno que pode ser visto hoje

Olhe para cima! Esta é a recomendação para a noite desta terça-feira (14/6). Segundo especialistas, ocorre hoje o fenômeno da superlua, que proporcionará uma visualização do astro 11% maior e 20% mais brilhante que uma lua cheia comum.

Devido à friagem e a condições atmosféricas específicas desta época do ano, os astros podem ser vistos em tons avermelhados – o que deixa o fenômeno ainda mais especial. É o que aponta o físico e astrólogo, Renato Las Casas.

Para os curiosos sobre os “porquês” por trás do fenômeno, o especialista explica: “A órbita da lua em torno da Terra não é uma órbita perfeita. Isso faz com que, em determinados momentos, a lua se aproxime do nosso planeta e em outros se afaste”.

“Quando acontece da lua estar perto do perigeu (a aproximadamente 362 mil quilômetros da Terra) e perto da fase cheia é o que dizemos ser uma superlua”, completa La Casas. “É o que vai acontecer essa noite: a lua vai estar mais próxima do nosso planeta”.

Onde observar a superlua

O fenômeno se estende por toda a noite. No entanto, os melhores horários para se observar esse fenômeno são durante o nascimento da lua, no horizonte leste ou no final da noite quando ela estiver se pondo no horizonte oeste, aponta Las Casas.

“Em todo caso, quando vemos a lua perto da linha do horizonte, o nosso cérebro nos passa uma peça, em que temos a impressão que ela é maior do que quando está no céu”, comenta.

“De Belo Horizonte podemos observar de qualquer lugar, desde que seja de um local alto. Agora, se você puder sair de dentro de uma grande cidade, devido à poluição luminosa, que diminui muito o contraste do céu, seria o ideal”, recomenda o especialista.

Serviço

O que: Superlua

Quando: Terça-feira (15/6)

Como: Nasce às 18h, pode ser vista a olho nu, não exige proteção – é só curtir e fotografar