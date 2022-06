Tênis de mesa: TMB Challenge Plus realizou-se em Porto Velho

As competições de tênis de mesa foram realizadas pela Federação Rondoniense de Tênis de Mesa em Porto Velho, Rondônia, no ginásio Cláudio Coutinho.

Rafael Turrini (SERC Santa Maria/São Caetano-SP) e Sofia Kano (Clube de Tênis de Mesa de Jacareí-SP) venceram nas categorias absoluto A no masculino e feminino, respectivamente, no TMB Challenge Plus, o torneio que seguiu até o domingo passado, o dia 29 de maio.

Gosta de assistir a competições esportivas e fazer apostas? Você pode atingir as duas coisas ao mesmo tempo aqui!

Ambos os atletas são considerados como joias do esporte nacional. Rafael Turrini pertence a Seleção sub-21, detém a medalha dos Jogos Pan-Americanos da Juventude e atua na temporada europeia pelo Kaiserslautern (ALE). Sofia Kano é tratada como grande valor para o tênis de mesa. A mesatenista também já venceu a edição de Manaus.

Na decisão masculina, Rafael Turrini conquistou o ouro ao conquistar Israel Barreto (AMF/Elase Clube Social e Desportivo-SC) por 3 a 1. Sofia Kano dominou a prova feminina da competição. O resultado fortalecerá a liderança de Sofia no ranking nacional.

O evento aceitou mais de 400 inscrições e foi atendido pelo ex-mesatenista Hugo Hoyama que é também o técnico da seleção feminina de tênis de mesa.

A presença dele em Rondônia serviu para observação dos atletas e detecção de talentos pois viram vários atletas fortes para disputar o torneio.

As disputas começaram na sexta-feira passada (dia 27) na capital rondoniense e acabaram no dia 29 de maio. No total, 407 inscrições foram aceitas, sendo 98,3% delas para as disputas olímpicas (ranking e rating) e sete para as paralímpicas, com representantes de toda a região Norte do país.

Jessé Targino, presidente da Federação Rondoniense de Tênis de Mesa, à Confederação Brasileira de Tênis de Mesa avaliou o torneio como o melhor momento do tênis de mesa rondoniense. ele sublinhou que já sediaram outros eventos, mas nenhum com esta relevância.

“Hoje, temos aqui muitos jovens e idosos procurando a prática da modalidade como maneira de obter saúde, temos muitas pessoas se profissionalizando também”, disse o oficial.

Como destaques na competição, estiveram presentes José Neto, atleta da Associação GuedesTT-RO. No Absoluto A masculino, o TMB Challenge Plus recebeu nomes experientes, como o de Israel Barreto (AMF/Elase Clube Social e Desportivo-SC) e de jovens promissores, como o de Rafael Turrini. Já no feminino, o destaque foi Sofia Kano.