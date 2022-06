“Terra de Gigantes”: produtora acreana grava documentário sobre a história de Tarauacá

Para o processo de produção do filme, a San Francisco Filmes seguiu para Tarauacá para as gravações do documentário “Terra de Gigantes”, que conta a história do município através dos moradores mais antigos do lugar. Com data marcada para a estreia, a produtora acreana pretende exibir em praça pública o material pronto.

De acordo com Douglas Barros, diretor do documentário, conta que as gravações duraram cinco dias no município, com imagens da cidade, arredores, prédios históricos, Teatro, igreja e mercado. “Foi como um raio-x da cidade. Entrevistamos moradores antigos, comerciantes, líderes indígenas, agricultores e a população para falar da parte histórica, a partir da indicação das pessoas da cidade”, diz.

O diretor do documentário explica que o conteúdo do filme passeia entre o passado, presente e expectativas para o futuro. “Nós fazemos esse movimento de mostrar a cidade, pois além de ser um incentivo da lei, nós queremos fomentar o turismo. Tivemos contato com agências de bioturismo e etnoturismo. Esse foi o primeiro passo para fomentar o turismo e, com isso, queremos chamar outras marcas para que abracem a causa e levantem a bandeira que estamos levantando”, diz.

A produção é feita pela San Francisco Filmes, com direção de Douglas Barros, roteiro de Alessandro Silva, produção de Giovanni Amaral, com apoio da Secretaria de Cultura de Tarauacá, através da Lei Aldir Blanc. A estreia está marcada para 28 de julho, dia em que o filme será exibido em praça pública no município. De acordo com Douglas, a produtora pretende disponibilizar no YouTube e transmitir em canal aberto de televisão.

FICHA TÉCNICA

Nome: Terra de Gigantes – Tarauacá

Diretor: Douglas Barros

Roteiro: Alessandro Silva

Produtor: Giovanni Amaral

Data de estreia: 28 de Julho