Tião Bocalom anuncia pagamento de piso nacional à agentes de endemias e comunitários

Com a presença de diversos agentes em frente à sede da Prefeitura Municipal de Rio Branco, o prefeito Tião Bocalom anunciou, nesta terça-feira (7), o pagamento do piso nacional à agentes de endemias e agentes comunitários para o próximo pagamento, previsto para 25 de junho. O piso nacional, aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal, será de 2 salários mínimos, equivalente ao valor de R$ 2.424.

Segundo o prefeito, o repasse do Governo Federal deve ser feito até setembro, mas a Prefeitura de Rio Branco vai iniciar os pagamentos a partir do mês de junho, com recurso próprio.

“O trabalho deles foi fundamental, porque foram para rua, para conscientizar, a Prefeitura fez um trabalho também na imprensa, todo mundo ajudou e nós conseguimos receber o título de cidade com maior redução de dengue no Brasil. Isso é resultado também do trabalho deles, então nada melhor que dar um prêmio desse para eles, adiantar o salário deles, porque é sempre bom quando o dinheiro vem antes da hora”, afirma o prefeito.

O senador Sérgio Petecão esteve presente durante o anúncio e afirmou que esta foi uma luta da categoria. “Essa foi uma luta de vocês. O mais importante é que o Bocalom entendeu, esse aumento poderia sair só daqui quatro meses. Nós temos que ser justos, reconhecer, se ele não fosse um homem sensível e reconhecesse o trabalho de vocês e ele entendeu e antecipou, por isso minhas palavras são de gratidão”, diz.

Para Marcos Fabrício, presidente dos agentes de endemias, a melhora no salário é significativa. “Nos dá o direito agora de um piso salarial de dois salários mínimos e também a insalubridade de 40% e aposentadoria especial. Nós vamos ter uma melhora significativa, é uma luta de onze anos, e com certeza há uma melhora, no entanto, gostaríamos de pedir, na oportunidade, que os nossos gestores atuais reconhecessem e corrigissem a lei complementar que foi revogada no último PCCR. Marcos Fabrício, presidente dos agentes de endemias”, diz.

Durante o anúncio, estiveram presentes secretários do município, como Sheila Andrade, Jonathan Santiago e Valtim José, vereadores, o Senador Sérgio Petecão e outras autoridades.

Veja fotos: