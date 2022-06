Times LGBTs se espalham pelo Brasil: conheça as equipes inclusivas

As cores do arco-íris fazem parte do uniforme do Angels. O time de vôlei estampa o orgulho de abrir as portas para as pessoas LGBTQIAP+.

É um dos 59 coletivos inclusivos que se espalharam pelo Brasil nos últimos anos e acolheram centenas de atletas amadores, segundo um estudo da organização não governamental Nix Diversidade

. São polos de resistência e acolhimento para a comunidade no esporte. A partir desta terça-feira, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, o GE SP estreia uma série especial que mostra a história de alguns dos times pioneiros do movimento.