“Todos nós precisamos da política”, diz Petecão em entrevista ao Dericast

Os apresentadores Alderian Campos e o jornalista Rogério Wenceslau, receberam no podcast Dericast desta sexta-feira (10), o senador Sérgio Petecão. O senador conversa com os apresentadores sobre política no Acre e sobre sua história pessoal e profissional.

“Ninguém é obrigado a ficar na política. Eu estou na política e faço da política um instrumento para ajudar as pessoas que mais precisam. Eu vejo alguns ‘bacanas’ batendo no peito dizendo que não precisa de política, então se não precisa, sai. Precisa e precisa muito. Todos nós precisamos da política, da boa política.