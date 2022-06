Torcedores encontram espírito de Maradona assistindo show de Messi

Até o momento, o homem que aparece na foto não se manifestou, mesmo diante de toda divulgação do caso, o que só aumenta a especulação em relação à imagem. Para os mais fanáticos, a lenda argentina estava no estádio e ajudou Messi a levar a Argentina a mais uma conquista.

Maradona nasceu em Lanús, em 1960. Diego começou sua carreira no futebol profissional jogando no Argentinos Juniors. Depois, passou para o Boca Juniors e Newell’s Old Boys. Na Europa, jogou no FC Barcelona, no Napoli, onde fez história, e no Sevilla FC. Um dos momentos mais importantes de sua carreira, porém, foi na seleção, quando, na Copa do Mundo de 1986, no México, levou a Argentina ao título e foi protagonista.

Com uma carreira rodeada de polêmicas e o vício em drogas, também atuou como técnico da Seleção Argentina entre 2008 e 2010. Também ocupou o cargo de vice-presidente da Comissão de Futebol do Boca Juniors e foi comentarista esportivo e apresentador de televisão.