Traficante espalha cocaína dentro de taxi ao tentar fugir do flagrante

Nesta segunda-feira, 06 de junho de 2022 a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, na qual é titular o Delegado Gustavo Neves, durante trabalho destinado a combater o abastecimento dos pontos de venda de drogas na cidade, prendeu em flagrante E.M.I. de 21 anos, quando chegava em Xapuri em um táxi vindo de Rio Branco portando maconha e cocaína destinados a revenda no município.

A equipe de investigação chefiada pelo Inspetor Eurico Feitosa abordou o veículo com o acusado que, quando percebeu a presença policial, tentou se desfazer da cocaína ainda dentro do veículo. E.M.I. rasgou a embalagem da droga e espalhou toda a substância no assoalho do carro, mas os policiais agiram rápido e conseguiram recuperar a maior parte da cocaína e a uma outra embalagem contendo maconha.

Após o acusado receber a voz de prisão, foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Xapuri. E.M.I já responde a processo criminal por furto qualificado e corrupção de menores, além de ser investigado pelo cometimento de outros crimes no município.