Tráfico de drogas: em Acrelândia, homem é preso com cocaína

Uma ação integrada das Polícias Civil e Militar realizada na tarde desta segunda-feira, 6, em Acrelandia capturou, em flagrante, T. S. S. de 25 anos, investigado pelo crime de tráfico de drogas no bairro Portelinha, em posse de 50gm de cocaína.

O trabalho investigativo realizado pela Polícia Civil identificou que o indivíduo tem envolvimento no tráfico de drogas no município.

A prisão ocorreu através de um ação integrada entre as Polícias Civil e Militar.

A prisão de T. S. S. é resultado do intenso trabalho que as forças de segurança do Estado, Polícias Civil e Militar, vem desenvolvendo no sentido de coibir ações criminosas, sobretudo, em áreas de fronteira com países produtores de entorpecentes.