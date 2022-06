Treta na realeza: William recusou convite para festa de filha de Harry

A festa de aniversário de Lilibet Diana, filha mais nova de Meghan e Harry, aconteceu no último sábado (4/6), no entanto, Kate Middleton, príncipe William e os filhos, não compareceram ao evento. A princesinha não conheceu os primos Cambridges durante sua primeira viagem ao Reino Unido para o Jubileu de Platina porque os duques de Cambridge recusaram o convite para o evento no Frogmore Cottage, nos jardins do Castelo de Windsor, afirmou uma fonte ao Page Six.

Enquanto a festa acontecia, a família Cambridge estava no Castelo de Cardiff para celebrar o Jubileu de Platina. A fonte disse ao jornal americano que a relação entre os irmãos é conflituosa. “William ainda tem medo de passar algum tempo sozinho com Harry, pois você nunca sabe o que pode ser relatado depois” disse. Os duques de Sussex convidaram amigos próximos e familiares para um piquenique íntimo no quintal. Eles divulgaram uma foto tirada nos terrenos do Frogmore Cottage. Lilibet foi batizada em homenagem à rainha. A comemoração com direito a bolo, balões e jogos de festa teve como convidados presentes Zara, Mike Tindall e seus três filhos, além das duas filhas de Peter Phillip. A rainha Elizabeth, segundo a imprensa, proibiu Harry e Meghan de fotografá-la conhecendo a bisneta. Até o momento, o Palácio de Kensington se recusou a comentar detalhes do evento, bem como detalhes da família.