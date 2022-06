Tretas, fofocas e muita pegação: os bastidores da festa de Simaria

Simaria foi a grande sensação da noite? Claro, mas com a chegada de GKay, ficou bem equilibrado entre as duas. A influenciadora de 20 milhões de seguidores simplesmente parou a festa e tomou os holofotes para si. E como se não bastasse, ainda garantiu o primeiro bafão da noite ao dar uma resposta às críticas feitas por Sonia Abrão. “Programa de merda”, disparou Gkay ao ser abordada pelo repórter da apresentadora. Foi aí, então, que a grande noite teve início.

Simaria chora, fala verdades e se parabeniza

No palco, Simaria fez um “culto” para cada música e desabou em lágrimas ao cantar o tema de Cavalo de Fogo, desenho animado dos anos 90, sucesso do SBT. Na ocasião, a cantora relembrou algumas fases da vida e o quanto esse produto infantil a influênciou para que ela buscasse a realização de seus sonhos.

No decorrer das horas, ela deixou de lado a emoção e ativou o lado sincerona e desbocada. Não faltaram desabafos e até algumas indiretas sobre críticas que tem recebido devido ao comportamento com Simone, que claro, também esteve na festa, e não desgrudou do marido, Kaká Diniz.

“Não é a minha roupa que me define. Se estão descendo a lenha em mim, é porque estou fazendo a diferença. Podem falar mal, me esculhambem, digam o que quiser, mas quem conhece a Simaria de verdade, é Deus. O que eu gosto de fazer não é mostrar na internet que eu sou maravilhosa, que eu sou simpática, isso é quando eu encontro as pessoas na rua, no shopping, aí eu quebro as pernas de todo mundo. Quando vocês me conhecerem pessoalmente, vocês vão quebrar a cara, vão conhecer uma grande alma, uma grande estrela verdadeira”, proferiu ela, em dado momento.

Simaria não fez questão de esconder que está passando por uma turbulência na vida pessoal. Entre um desabafo e outro, ela pedia aplausos dos convidados para suas frases motivacionais, mas também reconheceu seu gênio difícil.

Lexa contida, Calabresa enlouquecida e Kalimann um poço de simpatia

A cantora Lexa também foi uma das ilustres presenças, mas chegou sozinha. Questionada pela coluna sobre Guimê, ela desconversou. Ao notar a amiga sem o marido, Simaria gritou no microfone: Cadê o Guimê?”. Mesmo esbanjando simpatia, a cantora foi breve e direta nas respostas e optou pela discrição, se escondeu do assédio o quanto pôde.

Do outro lado da festa, Dani Calabresa abraçava todo mundo, mas quando soube que a coluna LeoDias estava se aproximando, fugiu no meio da multidão e apareceu em cima do palco minutos depois. Dançou até o chão, mas com o copo firme na mão.

Rafa Kalimann, muito amiga de Calabresa, também virou atração da noite e ganhou a atenção de curiosos, mas seguiu a linha Lexa e permaneceu bem discreta. Em conversa com a nossa reportagem, adiantou que não ficará fora do ar pelos próximos quatro anos, tempo do seu contrato com a Globo. Em breve ela será vista na série Rensga Hits, do Globoplay.

Ney Lima investe em ex-BBB, Viih Tube e Lipe Ribeiro se evitam

Em certa altura da noite, Ney Lima começou a se aproximar de Matheus Lisboa (ex-BBB), conversa vai, conversa vem, algo “quase” rolou ali. A tentativa existiu. Ney, por sua vez, também foi um dos influenciadores que mais se esbaldaram na pista de dança. Em conversa com a coluna, ele confirmou a 2ª temporada de A Mãe Que Te Pariu, série de Rodrigo Sant’Anna, sucesso da Netflix.

Já Matheus, bem alterado, causou a fúria de Viih Tube ao derrubar uma taça com bebida no pé dela. Mas esse clima de estranheza não foi nada perto do que rolou quando ela e Lipe Ribeiro se cruzaram.

Álvaro sem paciência e Klébio Damas na pegação

Álvaro Xaro deu uma rápida passadinha na festa, mas estava com cara de poucos amigos. Abraçou e conversou com algumas pessoas e fugiu da imprensa como o diabo da cruz, mas foi cercado pela nossa equipe.

Entre os assuntos abordados, ele afirma e reafirma que não aceitaria ir para A Fazenda, apenas BBB. E bem como seus amigos no campo do empreendimento, Álvaro disse que vai lançar sua própria coleção de blusas.

A coluna também presenciou uma movimentação no banheiro masculino. Era um grupinho de fofoca, que por fim terminou apenas Klébio Damas, um amigo e várias confissões.

Entre elas, Klébio disse que um poderoso influenciador, que por sinal é casado, insiste em ficar com ele. “Vive me mandando mensagens”, comentou ele. Mais tarde, Klébio começou a flertar com um jornalista, rolou até beijão.

Flay, solteira mas não sozinha, disse que ainda fica com o ex-noivo, Pedro Maia. Sobretudo, deixou claro que ainda existe uma grande paixão entre eles. Hariane Almeida compareceu na festança juntinha do DJ Netto e contou detalhes dessa retomada na relação, fruto do confinamento em A Fazenda. No meio disso tudo, ainda apareceu Narcisa Tamborindeguy, um pouco aleatória e perdida no furdúncio. Por fim, uma noite para ninguém botar defeito!